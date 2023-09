4.8 / 5 ( 38 votes )

Créer une cuisine ouverte sur le séjour présente de nombreux avantages, notamment de convivialité. Néanmoins ouvrir sa cuisine comporte également des inconvénients. Explications

Aménager une cuisine ouverte dans sa maison de Montpellier

La cuisine ouverte, débarrassée de ces murs, devient une pièce majeure de la maison. Ne faisant plus qu’un avec le salon, la cuisine ouverte doit harmoniser ses couleurs, ses matières et son style avec ceux du living : revêtement du sol, design des placards, couleur du mobilier…

Dans ces deux volumes où se conjuguent design et fonction, le côté « préparation de repas » s’efface. Plaisir des yeux et ergonomie sont mis en avant : décor soigné, maxi plan de travail, rangements coulissants, encastrement des appareils électroménagers, dissimulation des fils et des évacuations d’eau…

Qu’elle soit aménagée avec un bar ou en îlot central, la rénovation d’une cuisine à Montpellier en cuisine ouverte, encore appelée « cuisine living » ou « cuisine américaine », reprend un peu le principe du loft.

Cuisine ouverte : avantages

Les avantages de la cuisine ouverte sont nombreux :

optimisation et agrandissement de l’espace

apport de plus de lumière

cadre chaleureux et convivial : discussion entre amis ou avec la famille toute en préparant le repas

Cuisine ouverte : inconvénients

Si la cuisine ouverte est aujourd’hui très tendance parmi les cuisines de demain, elle a aussi ses inconvénients :

Odeurs des repas qui se répandent dans le salon (Solution : investir dans une hotte silencieuse)

Bruits des appareils électroménagers, réfrigérateur, micro-ondes, robot, machine à laver la vaisselle. (Solution : investir dans des appareils les plus silencieux possible)

Manque d’intimité quant à la confection de repas-surprises

Entretien plus exigeant

Rénover au moindre coût sa cuisine

Pour éviter les grands travaux et les investissements importants, des solutions de rechange, il y en a. Voici trois bonnes pistes :

Pensez mélamine

Peu dispendieuse, la mélamine est une solution géniale. Elle est offerte dans une variété de couleurs et de formes, du plus classique au plus avant-gardiste, sans oublier le simili bois, semblable à s’y méprendre au bois authentique. Demandez de l’information sur ce matériau parfaitement adapté aux tendances actuelles et qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Pensez accessoires

Vous n’êtes pas prêt à rénover votre cuisine de fond en comble, mais vous rêvez d’une cuisine revampée ? La vôtre est toujours en bon état, mais tous vous félicitent pour votre déco rétro? Pensez aux accessoires! Que ce soient les poignées, les luminaires, la robinetterie, des organisateurs de tiroirs, un système de paniers coulissants ou un centre de recyclage, ils en dynamiseront le look à petit prix. Et si vous souhaitez vendre votre bien immobilier à Montpellier, ce sera un atout de plus pour vous.

Pensez relief

Ajouter des moulures, une corniche, de la céramique sur le dosseret : autant d’astuces qui font leur effet! Demandez conseil à un cuisiniste. Ces ingénieux professionnels n’ont pas leur pareil pour métamorphoser cet espace tout juste à la mesure de vos attentes, pas plus ni moins.