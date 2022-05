4.8 / 5 ( 13 votes )

La RE 2020 entraîne de nombreux changements dans l’immobilier : retrouvez nos explications dans cet article !

Qu’est-ce que la RE 2020 ?

Quel est le but de la RE 2020 ?

Effective depuis 2020, la RE 2020 est une réglementation environnementale, qui vient remplacer la RT 2020 (réglementation strictement thermique). Elle s’inscrit dans un effort de transition énergétique, poursuivi par le gouvernement afin de limiter l’empreinte carbone de l’immobilier français.

En effet, le secteur du bâtiment est un grand pollueur, représentant 44% de la consommation énergétique du pays et environ 25% des émissions de gaz à effet de serre, selon le Ministère de la Transition Écologique .

Quels sont les principaux axes de la RE 2020 ?

La RE 2020 s’appuie sur trois axes principaux, qui sont les suivants :

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments : cet axe met en avant l’isolation des logements, grâce à un renforcement de l’indicateur Bbio (pour besoin bioclimatique) ;

la réduction de l’impact environnemental des bâtiments neufs : elle est mise en place grâce à une analyse du cycle de vie du bâtiment, depuis sa construction à sa fin de vie, en passant bien entendu par son occupation.

assurer le confort des occupants en toute saison.

Qui est concerné par la RE 2020 ?

Tous les logements sont concernés par la RE 2020. Toutefois, les plus impactés sont les propriétaires de passoires thermiques, ces logements mal isolés qui laissent s’échapper l’énergie consommée par les occupants.

Ces passoires thermiques ne pourront plus être mises en location à la fin de l’année : il est donc important pour les propriétaires de les mettre aux nouvelles normes !

Quels travaux réaliser pour être dans les normes ?

Ta maison tu isoleras

Réaliser l’isolation de votre logement vous permettra de limiter les déperditions de chaleur et ainsi la pollution de votre habitation. Plusieurs travaux d’isolation peuvent être réalisés.

L’énergie que vous consommez s’échappe principalement par vos combles. Isoler les combles pour ne pas perdre de chaleur est donc l’une des premières étapes nécessaires pour pouvoir mettre votre logement aux normes. Si vos combles sont aménagés, cela vous permettra de profiter d’une pièce plus confortable !

Il est également possible de réaliser l’isolation de vos murs (intérieure ou extérieure) et de vos planchers bas. Vos fenêtres, armées d’un double vitrage, laisseront également le froid à l’extérieur et la chaleur à l’intérieur !

Et si on passait à un équipement plus vert ?

Une fois votre logement isolé, il est temps d’opter pour un chauffage plus performant et moins énergivore. Parmi les solutions préconisées, se trouve la pompe à chaleur (PAC), mais aussi tout chauffage au bois ou granulés, tels qu’un poêle à bois. Ces alternatives plus vertes vous permettront des économies, tout en assurant un grand confort thermique à votre intérieur.

Profiter d’aides financières

Pour soutenir la transition énergétique, le gouvernement a mis en place de nombreuses aides financières, telles que MaPrimeRénov, ou l’Éco-Prêt à taux zéro. Certaines de ces aides sont soumises à des critères d’éligibilité : ne tardez pas à vérifier à quelles aides vous pouvez prétendre pour financer vos travaux !

Comment rendre son logement encore plus vert ?

Produire sa propre énergie grâce au solaire

En installant des panneaux solaires sur votre logement, vous pouvez consommer votre propre énergie renouvelable, et ainsi réduire votre empreinte carbone ! Installer des panneaux solaires permet en effet de pratiquer l’autoconsommation : qu’elle soit partielle ou totale, elle est source d’importantes économies d’énergie. De plus, si vous ne consommez pas toute l’électricité produite, il vous est possible de revendre le surplus à EDF OA.

Adopter la domotique pour un plus grand contrôle

La domotique est un ensemble d’appareils connectés qui vous permettent de mieux contrôler votre consommation énergétique. Ainsi, il vous devient plus facile de régler la température de votre chauffage selon les différentes pièces ou la température extérieure, mais aussi de programmer une machine de linge sur les heures creuses pour dépenser moins !

Souscrire un contrat d’énergie verte !

En souscrivant un contrat d’énergie verte, vous soutenez le développement de ces offres. Souscrire un abonnement d’électricité verte est très simple : il vous suffit de comparer les différents contrats proposés sur le marché, et de sélectionner ceux qui proposent une électricité produite à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique). En seulement quelques clics, vous pourrez bénéficier de votre nouvelle fourniture en électricité, et contribuerez à réduire la pollution liée à notre logement !