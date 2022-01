4.7 / 5 ( 25 votes )

J’ai récemment discuté avec des amis à propos des piscines naturelles… Le reproche c’était qu’elles ne donnaient pas toujours envie de s’y baigner (le fond invisible ou sombre – peur de faire un face à face avec une bébête) ou encore, certains disaient qu’elles ressemblaient trop à des petits étangs !

Petit récapitulatif à propos des piscines naturelles :

Une piscine naturelle comment ça marche ?

La piscine naturelle a un processus de filtration d’eau assuré par les plantes aux vertus épuratives comme les roseaux ou les joncs. Ces végétaux permettent également d’oxygéner l’eau. Il existe plus de 600 espèces et chaque végétal à son importance .

L’eau est certes moins bleue mais elle devient saine et douce… Oubliez les produits chimiques et tous les systèmes de filtration automatique piscine .

Une piscine naturelle est constituée d’un bassin séparé en deux parties. Un côté est consacré aux plantes, l’autre à la baignade .



A savoir :

– Il faut tout de même choisir un professionnel pour construire une piscine naturelle.

– En ce qui concerne l’entretien, pensez à couper les plantes au printemps.

– Le gel n’a aucune incidence sur ces piscines !

– Le prix : souvent à partir de 40 000 euros pour 60 m2

Le plus, c’est qu’on peut profiter de cette piscine toute l’année car en plus d’être une piscine naturelle, c’est un jardin aquatique à contempler. Enfin par rapport aux autres types de piscine, il n’y a pas de devis rénovation piscine à faire avec le temps.

Alors voilà, pour en revenir à cette récente discussion, j’ai cherché et j’ai trouvé des réalisations de piscines naturelles, couleur bleue azur comme on en rêve ! En plus, on y voit parfaitement le fond… Donc ne pensez plus à toutes ces technologies de gestion domotique de votre piscine !