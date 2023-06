4.7 / 5 ( 13 votes )

J’ai pensé que la publication de la réalisation d’une Eolienne allait intéresser un certain nombre d’entre-vous. Elle est réalisée par mes soins et comme pour le cuiseur solaire , tous les éléments seront disponibles soit au format dwg soit directement a l’achat chez une société locale.

La démarche :

Habitant un village de l’Hérault , près de Montpellier , le vent n’est pas un problème. Je veux dire par la que nous en avons en quantité avec des vitesses moyennes de 30 km/h. C’est quand même une des condition clefs de la réussite d’un tel projet. Ma station météo, qui est en ligne 24h/24h 7j/7j, démontre le bien fondé de la démarche.

Le cahier des charges :

L’eolienne doit être compacte ( place réduite ), facilement démontable, ne pas nécessiter de permis de construire, ne pas faire de bruit et produire environ une puissance de 1000W a 1500W en vue d’une réinjection réseau. Ce système est plus propre car ne requiert aucun stockage. De plus, tout est consommé sur place et le surplus part dans le réseau EDF ( attention il faut avoir déclaré l’eolienne ! ) comme dans le cas de l’autoconsommation solaire des panneaux phtovoltaïques .

Les conséquences du cahier des charges :

Cela m’a conduit a porter mon choix sur une eolienne verticale car elle remplit bien le cahier des charges. Pour arriver au bout d’un tel projet un minimum de savoir faire est demandé. Savoir souder a l’arc, a l’etain , travailler un peu le bois et surtout être minutieux. Pour fonctionner il va falloir réaliser un alternateur triphasé, des pales plus un minimum d’électronique.

Des éoliennes… pour les particuliers aussi !

Plus petites et adaptées à un usage individuel les éoliennes domestiques peuvent couvrir tout ou partie de vos besoins en électricité. Elles peuvent aussi venir en complément d’un autre dispositif comme les panneaux solaires photovoltaïques. Explications.

Parmi les modèles proposés par les quelques fournisseurs de ce secteur, on distingue :

– L’éolienne à hélices ou à axe horizontal, très répandue.

– L’éolienne à axe vertical , modèle plus récent est davantage adaptée au milieu urbain.

Chacun de ces modèles présente des avantages et des inconvénients ; par exemple, l’éolienne à axe vertical est moins rapide et donc souvent équipée de démultiplicateur de vitesse.

En général, les fournisseurs évaluent vos besoins, calculent la force du vent sur votre site et vous soumettent la solution adaptée à votre cas.

Quel que soit le système d’installation choisi sachez que vous obtiendrez un réel retour sur investissement au bout de 10 ans environ, à condition de pouvoir bénéficier de 20 km/h de vent, seuil minimum à partir duquel une éolienne à axe horizontal de 300 watts commence à produire de l’énergie (8 km/h pour une éolienne à axe vertical). Le couplage du dispositif avec des batteries offre en principe une meilleure autonomie mais retarde d’autant le retour sur investissement.

Quels avantages ? Pour qui ?

La solution est idéale pour les maisons isolées en pleine campagne, mais aussi pour les copropriétés en ville. Vous redoutez les nuisances sonores ? Les fabricants et distributeurs assurent que les nouveaux modèles sont beaucoup plus silencieux. En outre, l’éolien présente l’avantage de n’avoir aucun impact sur l’environnement, de n’occasionner aucun rejet de CO2 et d’être durable. Que demander de plus ?

Quelques règles à observer

L’implantation d’une éolienne par un particulier est soumise au droit commun de l’urbanisme. De fait si l’éolienne dépasse les 12 m de hauteur il faut demander un permis de construire (article L. 553-1 du code de l’urbanisme). La demande se fait auprès du maire si l’énergie produite est pour une consommation personnelle ; auprès du préfet si elle est destinée à être revendue. La hauteur de l’installation est définie comme celle du mât et de la nacelle, à l’exclusion de l’encombrement des pales