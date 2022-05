le spécialiste du revêtement de sol souple Norman (concepteur du jeu Norman voir chapitre : maison bourgeoise) présente deux nouvelles collections de revêtements de maison classés U3/U4, isophoniques et compacts, déclinées autour de huit thèmes majeurs qui s’adaptent avec audace ou discrétion aux différents univers de vie professionnels : santé, éducation, commerces, bureaux.

La technologie de pressage de granulés dans la masse, a permis la création d’une large palette de décors étonnants et faciles à vivre, dont la durabilité esthétique apporte une réponse pertinente aux besoins des professionnels et aux trafics intenses. Ces décors tendances et complémentaires ont été développés en étroite collaboration avec carreleur du 66, architectes et designers. Leurs motifs mêmes créent un effet masquant et peu salissant.

Taralay Massifs et Taralay Matières se composent d’une sous-couche mousse très haute densité, leur conférant d’excellentes performances acoustiques, associée à une armature (grille de verre) pour une très bonne résistance au poinçonnement et une facilité de roulement (idéal en milieu hospitalier). L’épaisseur importante de la couche d’usure et un traitement Protecsol® nouvelle génération garantissent une grande durabilité du décor et une facilité d’entretien optimale (en évitant toute métallisation ou méthode Spray), sans immobilisation des locaux.

– Taralay Massifs propose cinq gammes de décors haut de gamme :

Zenium (6 références aux tonalités sourdes), Fusion (15 coloris contemporains) et Artic (5 décors gris avec insertion de couleurs vives et nacrées) affirment leur caractère contemporain, tandis que Forum (12 coloris) et Metallica (15 coloris) jouent la discrétion intemporelle. Au total, Taralay Massifs rassemble plus de 50 références coloristiques, avec des effets matières et de contraste étonnants.

– Taralay Matières se compose de trois gammes de décors :

Costa Rica (15 coloris évoquant la nature), Brazilia (15 faux-unis aux teintes contemporaines et lumineuses) et Indiana (30 coloris sobres et chauds), pour un total de 60 références coloristiques, tous disponibles à la fois en version isophonique et en compact. Ces collections sont issues de la technologie de pressage à très haute pression de particules incrustées dans la masse : outre un rendu esthétique exclusif, cette technique confère aux revêtements Taralay Matières une résistance à l’usure exceptionnelle.

Les marches complètes Tarastep sont disponibles dans les décors Brazilia et Indiana. Une gamme d’accessoires, profil de finition à clipser et remontée en plinthe, viennent par ailleurs compléter Taralay Massifs et Taralay Matières.