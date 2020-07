J’ai une pièce de ma maison de Perpignan qui est humide, depuis que l’on a fait nettoyer la façade au karcher l’année dernière. L’artisan du 66 disait d’ailleurs qu’avec sa buse rotative la saleté partait mieux qu’avec une buse simple! Mais depuis le bas du mur à l’intérieur de la pièce était vert de gris, J’ai nettoyé et traité avec une peinture anti humidité, mais l’odeur de moisi persiste et ma fille a attrapé un champignon sur le visage, le médecin a dit de ne plus la faire dormir dans cette pièce tant que le problème n’est pas réglé : que puis-je faire pour remédier ?

Il faut : – Soit consulter un professionnel du bâtiment (type expert , architecte, entreprise de rénovation à Perpignan, maitre d’oeuvre de l’appartement en vente à canet en roussillon … ….) qui saura certainement vous aider. – Soit, si vous êtes certains que l’humidité est intervenu à la suite de l’intervention d’un artisan, vous pouvez déclarer un sinistre auprès de votre assurance qui prendra contact avec l’assurance de l’artisan. Commencera alors une expertise pour connaitre l’origine du sinistre. S’il s’avère que l’artisan est responsable peut-être pourriez-vous être remboursé des travaux qu’il faudra surement réaliser. – Soit entamer une discussion avec l’artisan pour trouver une solution à l’amiable. Dans tous les cas , au vu de la gravité de la situation , la venue d’un professionnel de la rénovation est un passage obligé. Car il est surprenant que l’humidité du lavage du mur soit encore présente x mois après l’intervention, à mon avis il doit s’agir d’un mur situé au nord ou à l’est, insuffisamment ventilé, la pièce mal chauffée ou chauffée avec un poèle à pétrole. Protégez la façade avec un hydrofuge de surface, ventilez la pièce, voire mettre un absorbeur d’humidité, faire ou revoir l’isolation de ces murs, revoir le chauffage, idéalement climatisation réversible, car fonction d »assecheur d’air. A voir aussi si le drainage périphérique de la maison existe et s »il fonctionne.Il faudrait connaitre l’age de la maison et la destination de cette pièce avant d »être une chambre… La rénovation de maison c’est pas simple !