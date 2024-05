4.9 / 5 ( 62 votes )

La façade est un poste à mi chemin entre la fin de la construction et les finitions intérieurs. Elle a pour but de protéger et d’embellir votre maison. C’est pour quoi plusieurs types de finitions vous seront proposés, enduit gratté, enduit projeté ou enduit taloché. Choisir son enduit passe par un choix de finition mais aussi un choix de couleur qui reflétera le style que souhaitez donner à votre habitation. Les choix des couleurs dépendent très souvent de la ville et du cahier des charges établi dans le règlement.

Une façade est constituée d’un revêtement (peinture, bardage, enduit) appliqué sur un mur (en brique, en béton, en pierre…) et soumis à des sollicitations nombreuses (ruissellement, infiltration, gel, UV…). Certaines façades peuvent aussi ne pas être revêtues, présentant au regard le matériau dans lequel est fabriquée la maison, généralement de la brique ou de la pierre.

Une rénovation de façade peut être purement esthétique. L’envie de changer l’apparence de sa maison ou de remettre à neuf un revêtement ou un matériau usé par le temps sert souvent de déclencheur. Mais elle peut aussi être motivée par l’apparition de tâches blanches ou vertes, de fissures, d’éclats. Dans ce cas, il est indispensable de procéder à un diagnostic approfondi avant de passer à l’acte et de faire appel à un maçon en réparation de fissures de Perpignan ou Montpellier, selon leur degré d’expertise.

Quels Travaux fait notre Façadier à Montpellier, Lattes, Grau Du Roi, Juvignac ?

travaux de nettoyage des supports de façade

préparation des murs, préparation/mélange couleurs,

ravalement de façades, petits travaux d’enduits à savoir décapage (bâtiment),

Maitrise de l’enduit manuel, enduit projeté, enduits spéciaux sur façades

finition, gouttelette, nettoyage haute pression,

peinture extérieure, peinture pistolet, polissage, ponçage, pose de résine,

projection paillettes, ravalement façade …

rénovation de façade Hérault

Comment notre Façadier répare des fissures de façades à Montpellier et le 34 ?

Pour le traitement des fissures de façades notre Façadier va d’abord poser un diagnostic: si l’on décèle quelques légères fissures sur les parements des murs, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper particulièrement : ce phénomène est pratiquement inévitable (retrait des maçonneries et de leurs enduits). Toutefois, si ces fissures donnent lieu à pénétration d’eau ou si elles sont généralisées, il convient de faire procéder à des travaux de réfection par une entreprise spécialisée : c’est là que notre Façadier intervient.

Ainsi boucher une fissure dans une façade ancienne à Montpellier, puis crépir risque fort de ne pas régler le problème de façade bien longtemps : les principaux éléments sur les bâtiments anciens du 34 sont les couronnements, les frises, les chapiteaux, les encadrements d’ouverture ou encore la mise en valeur des chaînages, des angles et des soubassements. Heureusement l’animation des façades contemporaines n’est pas aussi caractérisée et donne plus de liberté, en témoignent les nombreux ensembles d’immeubles construits dans les années 2000 à Montpellier, quartier Ovalie, Port Marianne, Odysseum …

Les cas de traitement des micro-fissures

Dans le cas de réparation de fissures comme à Cabestany (ville du 66 dont les maisons sont impactée par la sècheresse et ont des micro-fissures) assez localisées et d’amplitude moyenne, le traitement pourra consister, au choix :

à élargir les fissures puis à les bourrer avec un mastic souple de qualité appropriée

à recouvrir les fissures par des bandes souples et armées (genre hydrofilm)

Si les fissures de la façade de votre maison dans l’Hérault sont localisées et plus marquées, ou si elles sont carrément généralisées sur toute la façade

