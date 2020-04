VENTE VIAGER A TERME LIBRE SUR 10 ANS : Maison de plain-pied de 1992 : 106 m2 sur 400 m2 de terrain clos dans petit village calme et dans un lotissement résidentiel, excellent état. Comprenant : 3 chambres, grande pièce à vivre, cuisine équipée, salle de bains avec douche et baignoire, wc séparés. Belle terrasse, un barbecue, garage. Charges faibles, panneaux photovoltaïques depuis 2 ans (rapport 2000 euros environ par an).

