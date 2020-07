La domotique est le nom donné aux systèmes capables d’automatiser une piscine ou une maison de tout type, de fournir des services de gestion de l’énergie, de sécurité du bassin, de bien-être et de communication, sans oublier l’entretien et le nettoyage d’une piscine, et qui peuvent être intégrés au moyen de réseaux de communication internes et externes, câblés ou sans fil (iPhone, smartphones, Internet), et dont le contrôle jouit d’une certaine ubiquité, de l’intérieur et de l’extérieur de la maison avec piscine.

Elle pourrait être définie comme l’intégration de la technologie dans la conception intelligente d’une piscine.